Inter, due big fuori già a Udine: “Inzaghi è molto deluso dal derby”

Simone Inzaghi vuole dare una scossa alla sua Inter dopo l’avvio incerto in campionato caratterizzato da 8 punti in 5 partite. E per farlo è pronto a optare per scelte forti. In questi giorni ha lanciato un messaggio alla squadra: non esistono gerarchie e tutti sono in discussione.

La Gazzetta dello Sport racconta che il tecnico nerazzurro è rimasto molto deluso dal derby, non solo per il risultato ma per l’approccio della squadra, sia nel primo che nel secondo tempo. E in questo senso, come ha ribadito davanti ai microfoni, la stanchezza non può essere un attenuante, anche perché fra Manchester City e Milan ha cambiato cinque giocatori di movimento su dieci.

Inzaghi è dunque pronto a lasciare in panchina anche i big e, in vista della trasferta di domani contro l’Udinese, si va verso l’esclusione di Benjamin Pavard ed Henrikh Mkhitaryan. Il francese e l’armeno sono stati forse i due peggiori in campo nel derby, ma più in generale il loro avvio di stagione è stato parecchio deludente. E per questo dovrebbero accomodarsi in panchina già in Friuli.

Al loro posto scalpitano Yann Bisseck e Piotr Zielinski. Il tedesco ha “macchiato” con l’ingenuità di Marassi all’esordio (fallo di mano che ha portato al pareggio del Genoa) un inizio d’annata che altrimenti sarebbe stato da considerare iper positivo, vista anche la prestazione autoritaria offerta sul campo del Manchester City. E a proposito della gara all’Etihad Stadium, in Champions League si è messo in mostra anche il polacco, fortemente candidato a partire dal primo minuto a Udine.

Il centrocampo di Inzaghi potrebbe così cambiare per due terzi rispetto all’assetto considerato titolare, visto anche l’infortunio di Nicolò Barella, il cui posto verrà preso da Davide Frattesi. Se così fosse, l’unico “superstite” del trio in mezzo rimarrebbe Hakan Calhanoglu, che verrebbe affiancato dall’ex Sassuolo e da Zielinski. Più in generale, comunque, Inzaghi si prepara a ruotare molti uomini nelle prossime tre partite.