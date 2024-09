Acerbi e De Vrij, mossa a sorpresa Inter: pronto un rinnovo

C’è una situazione delicata in casa Inter verso il prossimo calciomercato. Parliamo di quella relativa al ruolo di difensore centrale: i nerazzurri sono pronti a intervenire con un nuovo acquisto in vista della prossima stagione.

In Viale della Liberazione, infatti, sono consapevoli delle situazioni dei due attuali interpreti nel reparto, ovvero Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. I due ex Lazio compiranno rispettivamente 37 e 33 anni nel prossimo febbraio e – in aggiunta – hanno un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Secondo Tuttosport, però, è difficile che entrambi salutino Milano in estate, costringendo i nerazzurri ad acquistare due giocatori. Da escludere che rimangano in coppia (anche perché Oaktree vuole una rosa più giovane), ma è molto probabile che uno dei due possa continuare la sua avventura a Milano. E in questo caso, ci sarebbe da intervenire con un rinnovo.

La decisione verrà presa nel corso di questa stagione. Il quotidiano torinese riporta che, pesando pro e contro, Acerbi ha tra i vantaggi la nazionalità, considerata l’attenzione del presidente Giuseppe Marotta verso i giocatori italiani. Soprattutto, però, giocano in suo favore le prestazioni: tutti hanno ancora negli occhi la straordinaria marcatura su Erling Haaland nella gara di Champions League contro il Manchester City.

D’altro canto, De Vrij ha quattro anni in meno e questo potrebbe pesare nella scelta. Il numero 6 nerazzurro dovrà dimostrare di essere ancora affidabile quando chiamato in causa, visto che per la terza stagione consecutiva è la riserva di Acerbi. Da valutare anche la sua volontà, considerato che potrebbe decidere di spendere gli ultimi anni della sua carriera altrove. Se la scelta dei nerazzurri premiasse il classe 1992, quest’ultimo dovrà però (con tutta probabilità) ridurre il proprio ingaggio. Eccolo, un altro fattore: De Vrij guadagna 3,8 milioni netti contro gli 1,5 milioni di Acerbi.