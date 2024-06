L’Inter sceglie due addii “pesanti”: “Obiettivo 50 milioni”

La formazione del Consiglio d’Amministrazione e la nomina del nuovo presidente chiuderanno il periodo di transizione del passaggio di proprietà dell’Inter a Oaktree. Un momento storico per il club, che permetterà ai dirigenti nerazzurri di tornare a operare in maniera attiva sul mercato.

Si aprirà così la “fase due” del mercato interista. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per Ausilio e soci ora l’obiettivo sarà trovare i soldi per finanziare il mercato in entrata. In questo senso, si preparano due cessioni “pesanti”.

I nomi prescelti sono quelli di Denzel Dumfries e Valentin Carboni. L’obiettivo è riuscire a ottenere un tesoretto da 50 milioni di euro da poter poi reinvestire successivamente nei ritocchi necessari alla rosa di Inzaghi.

L’opinione di Passione Inter

Se l’addio di Dumfries sembra inevitabile, vista anche la scadenza nel 2025 del contratto, la possibile partenza di Carboni lascia un po’ di amaro in bocca. Il talento argentino è una potenziale stella e la speranza è che l’Inter possa mantenere qualche diritto di recompra per il futuro. Un po’ come fatto con Fabbian.