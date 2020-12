Inter pronta a richiamare Agoumé a gennaio: troppo poco spazio allo Spezia. La situazione

Il futuro di Lucien Agoumé potrebbe non essere più allo Spezia. Stando a quanto riporta cittadellaspezia.com, infatti, i nerazzurri sarebbero intenzionati a richiamare il classe 2002 già a gennaio per poi girarlo nuovamente in prestito sul mercato ad un altro club. Rispetto a quanto immaginato in estate, il talento francese ha trovato fin qui pochissimo spazio in campo, ritagliandosi al massimo un ruolo da vice-Ricci. E a questo proposito, scrive sempre il portale, anche il procuratore del ragazzo sarebbe d’accordo con questa soluzione, che ne agevolerebbe la crescita come calciatore.

Al momento, però, è complicato immaginare quale squadra possa accogliere Agoumé e garantirgli tanto spazio in campo. In Italia sembra una soluzione difficile, motivo per cui l’Inter pare guardarsi intorno più verso l’estero.

