Atalanta-Gomez, rottura totale: non convocato per la Roma, addio ormai vicinissimo

Da leader tecnico e mentale di una creatura quasi perfetta a separato in casa. È questa la clamorosa parabola che sta attraversando il Papu Gomez a Bergamo, dove a fronte di un pesante litigio con Gian Piero Gasperini la sua avventura potrebbe interrompersi anzitempo. L’ultima novità a riguardo, infatti, è la mancata convocazione per il match di domani contro la Roma, segno di una rottura ormai quasi totale con l’ambiente Atalanta.

Direttamente o indirettamente, il club sembra essersi schierato dalla parte dell’allenatore e sarebbe pronto a lasciar partire l’argentino sul mercato. L’addio, peraltro, potrebbe consumarsi già in quel di gennaio: le squadre interessate sono tante, di cui molte proprio in Italia. Stando a quanto abbiamo raccolto noi di PassioneInter, in questo senso, anche la stessa Inter ci starebbe pensando, con Antonio Conte che avrebbe già dato il suo benestare all’arrivo del Papu.

