Sky – Inter, niente da fare per Allegri: vicino il ritorno alla Juventus

L'allenatore toscano ritornerà sulla panchina bianconera

Si spegne sul nascere l'assalto dell'Inter nei confronti di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, come riportato pochi minuti fa da Sky Sport, ritornerà infatti alla Juventus. I contatti tra le due parti erano già avanzati da qualche giorno e per il club nerazzurro, che ha tentato una rimonta disperata nelle ultimissime ore, non c'è stato nulla da fare. I bianconeri avrebbero pure comunicato ad Andrea Pirlo l'esonero e la scelta sul prossimo allenatore.