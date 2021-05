Corsa, sacrificio, gol bellissimi e assist: Nicolò Barella è l’MVP of the year di Passione Inter

È Nicolò Barella l'MVP of the year - Passione Inter della stagione 2020/2021 scelto da voi su un totale di oltre 120mila voti. Il centrocampista azzurro ha dominato sin dalle prime partite la classifica generale, caratterizzata dai voti nei sondaggi pubblicati sul nostro canale Telegram ufficiale (CLICCA QUI) e sul nostro sito al termine di ogni partita. Per ogni partita al più votato sono stati assegnati 5 punti, al secondo classificato 3 ed al terzo classificato 1 punto. I punti hanno poi costituito la classifica dalla quale al termine della stagione abbiamo eletto il vincitore della seconda edizione del premio MVP of the year - Passione Inter, Nicolò Barella. Una stagione fantastica la sua, tanto da renderlo uno dei centrocampisti più forti e più completi d'Europa.