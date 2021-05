L’ultima idea di Marotta porta a Maurizio Sarri. All’Inter proposto anche Conceição

I due allenatori sembrano essere i favoriti per la panchina nerazzurra

Sono ore davvero frenetiche dalle parti di Viale della Liberazione. In casa Inter, infatti, si sta decidendo quello che sarà il prossimo allenatore sulla panchina nerazzurra, dopo l'addio di ieri pomeriggio di Antonio Conte e il sorpasso che la Juventus ha operato questa mattina per Massimiliano Allegri. A questo punto, più che Sinisa Mihajlovic e Paulo Fonseca, i nomi più quotati per sbarcare a Milano restano quelli di Maurizio Sarri e Sérgio Conceição.