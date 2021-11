Inter, missione Julian Alvarez: Baccin vola in Argentina

Il giovane talento è seguito da mezza Europa

Come ieri, anche oggi si rincorrono infatti le voci di una mossa decisa dell'Inter per Julian Alvarez, fenomenale attaccante del River Plate autore di 17 reti in 18 partite. Il ragazzo, per cui c'è già la fila tra big italiane ed europee, ha una clausola da soli 20 milioni, anche se il club argentino spera in un'asta milionaria. Secondo Tuttosport, Dario Baccin, vice direttore sportivo nerazzurro, nei prossimi giorni volerà in Argentina, ufficialmente per visionare diversi giovani talenti, tra cui proprio Alvarez, in verità proprio per iniziare i primi contatti con il procuratore dell'attaccante e con il River Plate. Una mossa d'anticipo quindi, per cercare, come successo a suo tempo con Lautaro Martinez, di battere la concorrenza e di portare a Milano il calciatore a prezzi più ragionevoli. Riuscirà anche questa volta l'impresa? Julian Alvarez è il prossimo potenziale crack del calcio mondiale: averlo all'Inter sarebbe cosa buona e giusta.