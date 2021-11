Conte sull’Inter: “Io spendaccione? Do valore alle squadre. Mi dissero che c’erano tanti soldi…”

L'ex tecnico nerazzurro non accetta alcuna etichetta

Antonio Conte , pur essendo senza dubbio uno straordinario vincente, ha una personalità spigolosa, alimentata da un ego smisurato. Probabilmente è la sua chiave per i successi ottenuti in carriera, soprattutto da allenatore, ma certo non gli ha mai attirato molte simpatie. E, intervistato da SportWeek, l'ex tecnico dell' Inter ora al Tottenham continua a respingere qualsiasi critica gli venga anche solo accennata.

All'affermazione: "In Italia ora si dice che Conte farà spendere tantissimi soldi al Tottenham" infatti ha risposto: "Mi viene da ridere. Io nella mia carriera ho sempre fatto guadagnare i club dove ho allenato, non spendere. Ho lavorato con giovani da formare, atleti svalutati o da ricostruire, calciatori che non avevano vinto nulla fino a quel momento. E tutti loro grazie al mio lavoro si sono rivalutati al rialzo. In carriera ho chiesto un solo giocatore che è stato pagato tanto, Lukaku. E lo chiesi in base agli obbiettivi che mi erano stati prefissati: spezzare l'egemonia della Juventus e far vincere di nuovo l'Inter. I dirigenti vennero a casa mia, dicendomi che volevano riportare il club sul tetto del mondo sfruttando grandi disponibilità economiche. Perciò chiesi Romelu, ritenendolo fondamentale per l'obbiettivo dichiaratomi".