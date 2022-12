Inter, asta in vista per Dumfries: oltre al Chelsea spunta lo United

Denzel Dumfries è l'uomo del momento per l' Inter , principalmente in chiave mercato. Vista la valutazione cresciuta fino a 60 milioni e l'interesse di diverse big infatti, è lui la "vittima" designata per appianare il bilancio nerazzurro. Tuttavia la situazione per il club meneghino potrebbe ulteriormente migliorare. Per l'olandese potrebbe infatti scatenarsi un'asta milionaria.

Certo, l'Inter nella personalissima lista di preferenze mette in cima il Chelsea, da cui potrebbe ottenere in cambio uno sconto su Lukaku. Tuttavia un'asta non fa mai male, specie quando si deve monetizzare al massimo da una cessione. Come riportato da Corriere dello Sport su Dumfries sarebbe piombato anche il Manchester United. L'Inter dal canto suo gongola e fissa il prezzo di partenza per la trattativa, 50 milioni. Al di sotto di questa cifra non si tratta nemmeno. L'obbiettivo comunque, a maggior ragione ora, è quello, se possibile, di superare i 60 milioni.