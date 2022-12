Mercato – Inter, il post Dumfries potrebbe arrivare dalla Premier League

Più volte all'Inter è stato accostato Emerson Royal, esterno destro molto tecnico (e discontinuo) del Tottenham . Il 23 enne brasiliano, dopo non aver lasciato il segno al Barcellona, sembra destinato a fare lo stesso a Londra. Nemmeno Antonio Conte infatti per il momento sta riuscendo a instillargli i dogmi di un calcio più concreto. E proprio per questo potrebbe lasciarlo partire di buon grado, inserendosi magari proprio nella corsa a Dumfries mettendo sul piatto il brasiliano come contropartita.

Nonostante l'Inter abbia più volte sondato il terreno per Emerson Royal e sia ancora piuttosto giovane, è improbabile che i nerazzurri scelgano di portarlo a Milano, men che meno in uno scambio con Dumfries. Prima di tutto per un discorso economico: l'Inter cederà l'olandese per monetizzare, non per avere in cambio un giocatore da riscostruire. Senza contare poi, appunto, che il brasiliano mal si è adattato finora a dogmi tattici e tatticismi. Se nemmeno Conte è riuscito a "raddrizzarlo", siamo sicuri che Inzaghi possa trasformarlo in un esterno a tutta fascia degno di questo nome?