TS – Lavori in corso per un attaccante low cost. Da Pavoletti al sogno Gomez: tutti i nomi

Ad Antonio Conte farebbe sicuramente comodo un nuovo attaccante in grado di rafforzare il pacchetto offensivo della sua Inter. La LuLa ha segnato il 50% dei gol totali in stagione (27 su 54), i titolari restano Lautaro e Lukaku, ma se uno dei due si facesse male? Il tecnico nerazzurro potrebbe contare solamente su Sanchez o Pinamonti.

Il primo ha deluso e non sta dando garanzie dal punto di vista fisico, il secondo è stato utilizzato da Conte poco o nulla (45 minuti in 3 gare sulle dieci a disposizione). Diverse squadre si sono fatte avanti finora per Pinamonti ma Conte non ha ancora dato il via libera perché necessità di avere in rosa 4 attaccanti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il mercato dell’Inter non è da considerarsi totalmente chiuso al 100%. Conte infatti accoglierebbe volentieri un altro attaccante alla Pinetina. Chi? La pista Eder non è decollata, mentre la società ha bocciato l’idea Pellé. Pavoletti e Lasagna sono profili da tenere in considerazione, dall’Inghilterra invece era stato offerto Origi. Il tutto senza dimenticare il Papu Gomez, vero sogno di mercato di Conte.

