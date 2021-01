CdS – Sensi ok, nuova chance contro l’Udinese? E Vecino scalpita: possibile convocazione

Dopo aver tirato un sospiro di sollievo per Sanchez, Antonio Conte è pronto a recuperare tutti i pezzi anche a centrocampo. Come riportato dal Corriere dello Sport, Vecino è a lavoro per trovare la condizione ottimale dopo il lungo stop per l’operazione al ginocchio destro.

Da alcuni giorni si allena in gruppo, possibile che contro l’Udinese arrivi la tanto attesa convocazione. Buone notizie anche sul fronte Sensi: dopo il problema accusato nel riscaldamento di Fiorentina-Inter, il centrocampista azzurro non ha mai perso un allenamento e contro l’Udinese potrebbe avere una nuova chance.

Vecino e Sensi saranno a tutti gli effetti i “colpi” di mercato per Conte. Il tecnico nerazzurro si aspetta che i due recitino un ruolo importante nelle gerarchie e nelle rotazioni di centrocampo.

