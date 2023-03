Che Kessie sia un obbiettivo per la prossima sessione di mercato dell‘Inter sembra ormai evidente. Troppe voci circolano da troppo tempo e si sa, così tanti indizi fanno una prova. Uno scambio con Brozovic sembra improbabile ma non impossibile: l’Inter ha capito di poter fare a meno del croato, che ormai è molto chilometrato e non è più giovanissimo. Più difficili invece gli altri nomi accostati da Sport.

Jordi Alba, soprattutto vista l’età, ha un ingaggio totalmente fuori mercato e già in estate ha dimostrato di preferire restare a fare panchina a Barcellona che andarsene. Infine Umtiti per la difesa sarebbe una scommessa forse troppo rischiosa. Costo contenuto certo, ma lo storico degli infortuni è tutt’altro che incoraggiante. Senza contare che ormai, per quanto possa essere appetibile come riserva, un suo eventuale innesto per sostituire Skriniar sarebbe un downgrade non indifferente. Da valutare il ruolo con cui eventualmente arriverebbe a Milano.