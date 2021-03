TS – Inter e Barcellona su Aguero, ma non solo… Anche la Juventus lo valuta

Sarà il calciatore più conteso tra qualche mese sul mercato il Kun Aguero, dopo l’annuncio dell’addio ufficiale del calciatore diffuso ieri pomeriggio. Il centravanti argentino ha spiegato che dopo dieci anni vissuti al Manchester City era arrivato il momento di voltare pagina, per questo motivo ha preferito non rinnovare il contratto che il prossimo giugno andrà in scadenza con i citizen. Sulle sue tracce sembra ad oggi in vantaggio il Barcellona, che darebbe un ulteriore motivo a Leo Messi per firmare il nuovo contratto e rimanere ancora qualche anno in Catalogna.

In Italia si è parlato anche di un possibile inserimento dell’Inter, anche se difficilmente riuscirebbe ad arrivare alle pretese economiche del calciatore il quale, tra le altre cose, arriverebbe per fare inizialmente da riserva di Lukaku e Lautaro Martinez. Per cui attenzione anche alla Juventus, che sta già valutando il nome del Kun Aguero per la prossima estate e che potrebbe sferrare l’assalto decisivo soprattutto se Cristiano Ronaldo dovesse puntare i piedi per lasciare la maglia bianconera la prossima estate.

UFFICIALE IL NUOVO LOGO DELL’INTER >>>