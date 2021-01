Mercato – Bastoni è il presente e futuro dell’Inter. Piace a diversi club, ma Marotta prepara il rinnovo

E’ stato tra i migliori in campo nella grande serata di ieri, in cui ha fornito un assist clamoroso a Barella per il 2 a 0 contro la Juventus. Alessandro Bastoni è diventato sempre più una certezza di questa Inter e lo ha dimostrato giorno dopo giorno. Perno anche della Nazionale di Mancini, il difensore classe ’99 si è incarnato perfettamente nella difesa a 3 di Conte e ora il club di Suning vuole tenerselo stretto. I discorsi per il rinnovo di contratto sembrano avviati da tempo, perché l’ex Atalanta è il presente e futuro della società.

Con il contratto in scadenza nel 2023, Bastoni ha destato l’interesse di diversi club in Europa. Come riportato da calciomercato.com, però, Marotta non ha intenzione di ascoltare offerte e prepara l’adeguamento dell’ingaggio. Il centrale nerazzurro avrà sicuramente un aumento, rispetto agli 1,5 milioni di euro che percepisce attualmente. Ci sarà da capire come si evolve la situazione societaria, ma in casa Inter non c’è né ansia e né fretta.

