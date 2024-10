E’ stata una riabilitazione lunga e più dura del previsto quella che ha impegnato Domenico Berardi negli ultimi mesi, alle prese con il recupero dal brutto infortunio al tendine d’Achille rimediato nella seconda parte della passata stagione. L’attaccante del Sassuolo è finalmente rientrato nell’ultimo turno di campionato di Serie B contro il Cittadella, mettendo a segno subito un assist nel giro di un quarto d’ora di gioco.

A gennaio, però, Berardi potrebbe salutare una volta per tutte il club neroverde per tornare in Serie A ed inseguire il sogno di giocare la Champions League, come ammesso questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Fino ai 26-27 anni non mi sentivo maturo. Vede, io voglio giocare sempre e in quegli anni rifiutavo l’idea del turnover e della panchina. Forse era anche mancanza di fiducia nei miei mezzi, non credevo in me al 100%. Volevo essere sempre titolare e in un grande club non si può. Non ho rimpianti, ma nel frattempo ho capito, sono maturato e da due-tre anni sono pronto per un’altra avventura”.

Di recente, Berardi è stato accostato a diverse big tra cui anche l‘Inter di cui in passato ha ammesso di fare il tifo: “Tre anni fa mi voleva l’Atalanta, ma dissi di no perché non ritenevo di essere adatto soprattutto dal punto di vista fisico a quel tipo di gioco. L’anno scorso volevo andare alla Juve, ma i club non si sono accordati. Io ci rimasi male, ho litigato con la società perché era il momento giusto. Ma poi ho voltato pagina e ho ripreso a dare tutto per il Sassuolo”.

PRONTO PER UNA BIG – “Da tre anni a questa parte, sempre. La musica della Champions la voglio sentire dal campo. È un’ambizione profonda, che voglio soddisfare”.

ADDIO SASSUOLO – “Se a gennaio, dopo questi mesi col Sassuolo, sarò al 100% e arriverà l’offerta giusta, andrò via. Altrimenti, se non sarò ancora il miglior Berardi e avrò bisogno di giocare per ritrovare la migliore condizione, resterò qui fino a giugno. Valuteremo con la società, come sempre”.