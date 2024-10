Inzaghi recupera Buchanan: due date cerchiate in rosso

La luce in fondo al tunnel inizia a farsi sempre più intensa nel percorso di recupero di Tajon Buchanan. L’esterno canadese, infatti, è vicino al rientro dall’infortunio rimediato con la Nazionale Canadese durante un allenamento lo scorso luglio, in piena Coppa America. L’ex Bruges, arrivato a Milano nel mercato di gennaio, aveva riportato una frattura della tibia che ha reso necessario un intervento chirurgico.

Uno stop che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per tre mesi e che a breve lo vedrà finalmente tornare in gruppo. Bruciando le tappe, infatti, Buchanan si è già lasciato alle spalle il duro infortunio ed è pronto per tornare ad allenarsi in gruppo. Come Barella, l’esterno dovrebbe rientrare a disposizione di Simone Inzaghi dalla prossima settimana.

Ciò significa che al rientro della sosta dovrebbe arrivare la prima convocazione ufficiale di questa stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Buchanan potrebbe già esserci in campionato il 20 ottobre con la Roma. In alternativa, essendo stato inserito dall’Inter in lista Champions League, il suo ritorno in panchina potrebbe anche slittare tre giorni più tardi per la gara in programma a Berna contro lo Young Boys.