L’Inter blinda Pio Esposito: ingaggio raddoppiato

Dopo aver timbrato il primo gol anche con la maglia della Nazionale Italiana, Pio Esposito si appresta anche a fare il debutto dal primo minuto in maglia Azzurra nel match in programma domani sera contro Israele alle 20.45. Un periodo d’oro per il giovane bomber che dopo aver conquistato i tifosi dell’Inter ha intenzione di fare lo stesso con il resto degli italiani che sostengono la selezione.

Un vero e proprio tesoro scoperto dall’Inter la scorsa estate, grazie all’intuizione di Cristian Chivu che non ha mai messo in dubbio la fiducia nei suoi confronti. Dalla rete messa a segno durante il Mondiale per Club contro il River Plate, per Esposito è stato tutto un crescendo di emozioni. Il club nerazzurro lo ha prima preferito al possibile approdo di Hojlund dal mercato e presto lo premierà con un nuovo contratto.

L’attaccante classe 2005 ha da poco siglato un nuovo accordo fino al 2030 da un milione di euro circa. Entro la fine di questa stagione, come riferito da La Gazzetta dello Sport questa mattina, l’Inter potrebbe ridiscutere con il ragazzo ed il suo agente i termini dell’accordo: nuovo contratto con prolungamento oltre il 2030, ma soprattutto con ingaggio raddoppiato tra i 2 e 2,5 milioni di euro.