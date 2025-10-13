Sorpresa Inter-Lookman: “Proposto questo scambio alla pari”

Inseguito durante le settimane più calde della scorsa estate, Ademola Lookman è stato il grande obiettivo che fino all’ultimo istante della finestra di mercato scaduta a settembre ha fatto sognare i tifosi dell’Inter. L’attaccante nigeriano veniva visto come quel calciatore che da anni manca al reparto avanzato nerazzurro, capace di saper saltare l’uomo e di consentire a Chivu un cambio modulo con più centravanti.

Non tutti i mali, però, vengono per nuocere. Alla delusione per il mancato approdo di Lookman, ha fatto seguito lo stupore del popolo nerazzurro dinnanzi all’esplosione di Pio Esposito. L’attaccante classe 2005, reduce dal primo con la Nazionale Italiana, ha trovato parecchio spazio con la maglia dell’Inter in questo inizio di stagione. Una considerazione che probabilmente sarebbe stata ridotta con la presenza in rosa del nigeriano, nonostante la stima di Chivu nei suoi confronti fosse già altissima.

Eppure, in dirigenza dalle parti di Viale della Liberazione intravedevano già tantissimo potenziale nell’attaccante cresciuto nel proprio settore giovanile. Non è un caso se, oltre a respingere proposte faraoniche, l’Inter ha blindato Pio Esposito anche dinnanzi al tentativo dell’Atalanta di uno scambio alla pari con Lookman.

Questo il retroscena dello scorso mercato sulla proposta formulata dai bergamaschi portato alla luce questa mattina nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Questa estate l’Inter ha rifiutato offerte da 50 milioni per Pio, oltre a non avere nemmeno preso in considerazione l’ipotesi di uno scambio alla pari con Lookman”.