Inter, BLITZ degli agenti in sede: c’è il sì dell’attaccante

Nuovo affare in dirittura d’arrivo in casa Inter. Nel pomeriggio, infatti, presso la sede del club nerazzurro si sono presentati gli agenti di Martin Satriano per sistemare gli ultimi dettagli legati alla cessione. Come riportato dai media francesi, l’attaccante uruguaiano avrebbe infatti finalmente accettato la corte del Brest dopo un lungo inseguimento dando il via libera alla definizione della trattativa.

La presenza del suo entourage negli uffici di Viale della Liberazione non fa che confermare le buone sensazioni intorno alla buona riuscita dell’operazione. Una cessione che con ogni probabilità porterà circa 7 milioni di euro nelle casse dell’Inter e che tiene vivo per i nerazzurri l’interesse di mercato per il grande obiettivo Albert Gudmundsson.