L’Inter spinge per Bremer: incontro decisivo nelle prossime ore?

Pare infatti che nei prossimi giorni sia in programma un incontro con Cairo per arrivare alla tanto sospirata fumata bianca. Bremer vuole l'Inter e l'Inter vuole Bremer. Il Torino dal canto suo vorrebbe 40 milioni, cifra che i nerazzurri però non sono disposti a pagare. L'intesa potrebbe trovarsi a 25-30 milioni di prestito con obbligo di riscatto, più una contropartita tecnica per facilitare l'operazione.