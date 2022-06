Mercato – Inter, 4 giorni di fuoco: tante le operazioni da chiudere

Il punto sulle entrate e sulle uscite

Pietro Magnani

Il mercato inizia ufficialmente il 30 giugno, ma le prime operazioni di mercato sono già delineate, soprattutto per l'Inter, che si è mossa con largo anticipo rispetto alla concorrenza. Marotta e Ausilio hanno lavorato alacremente per regalare ad Inzaghi una rosa completa già al raduno. Secondo Tuttosport però, i prossimi 4 giorni saranno di fuoco per i nerazzurri, intenti a chiudere diverse operazioni sia in entrata che in uscita nel giro di poche ore.

Tra mercoledì e giovedì infatti Lukaku sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto per il ritorno in nerazzurro. Poi verranno annunciati gli arrivi a parametro zero di Onana e Mkhitaryan, mentre Bellanova e Asllani sosterranno le visite mediche e verranno poi a loro volta ufficializzati. In attesa dell'incontro con il Torino per chiudere finalmente per Bremer, ci saranno poi gli addii a Sanchez e Vidal.Sensi e Pinamonti verranno piazzati, il primo probabilmente al Monza, il secondo a una delle tante pretendenti, forse all'Atalanta.

Infine la dolorosa ma necessaria cessione di Skriniar al PSG e la stretta finale per Dybala una volta liberato sufficiente spazio salariale. Insomma un tour de force non indifferente per i dirigenti nerazzurri. Una volta ultimate queste operazioni in entrata e uscita però, potranno godersi del meritato riposo. Il lavoro fatto finora è stato sontuoso. Formalizzare tante trattative nei prossimi giorni renderebbe, ancora una volta, Ausilio e Marotta i due Re del mercato estivo.