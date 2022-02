TS – Inter, entourage di Brozovic a Milano: annuncio e cifre finali del rinnovo

Il centrocampista croato si legherà ai nerazzurri fino al 2026 per la gioia dei suoi tifosi

Sarà il nuovo contratto di Marcelo Brozovic il tema del prossimo annuncio ufficiale dell' Inter . Dopo i rinnovi legati ai dirigenti nerazzurri di due giorni fa, anche il centrocampista croato prolungherà la sua intesa con il club nerazzurro per altre quattro stagioni. L'accordo tra le parti è ormai prossimo alla chiusura, dopo mesi e mesi di intense trattative per arrivare ad un punto comune. Una splendida notizia per i tifosi nerazzurri e per Simone Inzaghi, che lo considera uno degli imprescindibili della sua rosa.

Come spiegato questa mattina sulle pagine di Tuttosport,Brozovic andrà incontro ad un aumento da 6 milioni di euro netti a stagione, più bonus che andranno dai 500 mila euro a un milione. Il suo entourage è tornato a Milano per il match di mercoledì contro il Liverpool e da quel giorno non si è più mosso, incontrando il club in diverse occasioni. Il padre e l'avvocatessa di famiglia stanno lavorando incessantemente e l'impressione è che a breve finalmente arriverà il dolce epilogo. Buone impressioni, infine, confermate anche sul rinnovo di Perisic: in questo caso non sono però previsti incontri a breve termine con i suoi agenti e il discorso verrà ripreso solamente nelle prossime settimane.