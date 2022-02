Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo: la scelta su de Vrij, sorpresa sulle fasce

Le possibili scelte di Inzaghi e Dionisi per la sfida di questo pomeriggio a San Siro

Antonio Siragusano

In una giornata nella quale l'Inter si sarebbe aspettata di ritrovarsi a questo punto a -4 dalla vetta, il pareggio di ieri sera del Milan ha aperto ai nerazzurri in realtà nuovamente la strada per il sorpasso. Il 2-2 dei rossoneri in evidente difficoltà contro la Salernitana, può permettere alla formazione di Simone Inzaghi di tornare in testa alla classifica in caso di vittoria, ricacciando la squadra di Pioli alle proprie spalle con un punto di svantaggio.

Passare dalla teoria alla pratica non è però così semplice, soprattutto perché questo pomeriggio a San Siro si presenterà il Sassuolo di Dionisi, una delle squadre che meglio giocano nel nostro campionato. Per riuscire a superare l'ostacolo neroverde, Inzaghi opererà qualche cambio di formazione rispetto all'undici di Liverpool, qualcuno obbligato per via delle squalifiche di Brozovic e Bastoni, qualcun altro figlio del semplice turnover.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-SASSUOLO

In difesa, come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, linea titolare completata come a Napoli dal buon Federico Dimarco. Dovrebbe dunque stringere i denti Stefan de Vrij dopo i buoni segnali trasmessi allo staff tecnico nell'ultimo allenamento di ieri. La prima vera grande sorpresa potrebbe essere il ritorno di Darmian a destra con Dumfries inizialmente in panchina dopo una serie di partite strepitose e dispendiose allo stesso tempo. Barella davanti alla difesa, in un centrocampo completato da Gagliardini, Calhanoglu e Perisic a sinistra. In avanti, al fianco di Lautaro Martinez, torna Sanchez dal 1', facendo rifiatare Edin Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Alexis Sanchez. All. S. Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ruan, Chiriches, Ayhan, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi.