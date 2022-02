CdS – Inter, nuovo affare ‘alla Lukaku’ dalla Premier: idea Martial

L'attaccante francese è uno dei nomi sul taccuino nerazzurro per la prossima estate

Nella giornata in cui i principali riflettori di San Siro saranno tutti puntati sui grandi obiettivi nerazzurri della prossima estate, Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, a rubare l'attenzione nella rassegna stampa di questa mattina è stato però un altro attaccante. Si tratta in realtà di una vecchia fiamma già accostata all' Inter diverse volte nelle ultime stagioni: Anthony Martial. Il centravanti francese si trova adesso in prestito al Siviglia, mentre il suo cartellino è sempre di proprietà del Manchester United.

Era arrivato da pochissimi giorni ad Appiano Gentile Luciano Spalletti quando per la prima volta venne fatto il nome di Martial in casa Inter. Proprio lo United, nell'estate del 2017, aveva tentato di strappare Perisic ai nerazzurri e in quei dialoghi il profilo del francese era venuto fuori. Dopo stagioni complicate in Inghilterra, l'attaccante sta cercando di rilanciarsi in Spagna con un Siviglia dai grandi obiettivi. Secondo il Corriere dello Sport, per l'Inter - quella dell'ex Manchester - potrebbe essere un'opzione low cost e soprattutto dalla portata internazionale come avvenne con Lukaku nell'estate del 2019.