Inter, obiettivo a centrocampo: Ausilio in missione per osservarlo

I dirigenti dell’Inter sono già al lavoro sul mercato. Non solo in attacco, il reparto in cui sembra più probabile un intervento a gennaio, ma anche a centrocampo. Piero Ausilio, infatti, avrebbe individuato un profilo molto interessante per i nerazzurri.

Si tratta di Tomas Soucek, centrocampista del West Ham in scadenza di contratto. Come riportato dal Corriere dello Sport e da Tuttosport, il direttore sportivo dell’Inter sarà allo stadio stasera osservarlo nel match tra Repubblica Ceca e Albania. Il suo profilo sarebbe ideale per aggiungere centimetri e fisicità al centrocampo, rimasto orfano di queste caratteristiche dopo l’addio di Gagliardini.

L’opinione di Passione Inter

Soucek sarebbe sicuro un profilo interessante per l’Inter, sebbene il suo arrivo a zero potrebbe essere compromesso da un rinnovo con il West Ham che non sembra essere così improbabile. Inoltre, nel caso la trattativa avesse seguito a quel punto i nerazzurri dovrebbero sfoltire un reparto attualmente al completo.