Dall’Inghilterra – Non solo l’Inter su Chalobah: aumenta la concorrenza

L' Inter continua a cercare un difensore low cost per completare il reparto e accontentare Simone Inzaghi . I nomi caldi sono i soliti: Acerbi, Akanji e Chalobah . Proprio per il britannico del Chelsea però, pare che la concorrenza sia piuttosto agguerrita.

Dopo le operazioni per Lukaku e Casadei, l'Inter ed il Chelsea hanno aperto un canale preferenziale per le trattative tra le parti. Questo farebbe ben sperare per il buon esito dell'operazione Chalobah, magari anche solo in prestito secco. Tuttavia, secondo quanto riportato dall'Evening Standard, sul giovane centrale difensivo non ci sarebbero solo i nerazzurri. Chalobah infatti pare piaccia anche a Roma e Tottenham, curiosamente quindi a due vecchie conoscenze nerazzurre, Mourinho e Conte.