Inter, ecco perché Chalobah ha superato Akanji e Acerbi

Nelle ultime ore Trevor Chalobah , secondo La Gazzetta dello Sport , non avrebbe superato solo la concorrenza di Acerbi , ma anche quella di Akanji. Il giovane inglese sarebbe l'obbiettivo principale per la difesa nerazzurra. Ma quali sono le ragioni dietro questa scalata?

In primis l'ottimo rapport instaurato negli ultimi mesi con il Chelsea . Dopo il viaggio andata-ritorno di Lukaku infatti, i discorsi intavolati con i londinesi sono stati diversi, su tutti quello che ha portato Casadei a Londra. Con i Blues l'Inter ha ormai un canale preferenziale e quindi potrebbe strappare condizioni vantaggiose. In secondo luogo pare sia stato Romelu Lukaku a consigliarlo e a spingere per il suo arrivo. Il belga considera infatti Chalobah l'uomo perfetto per la difesa nerazzurra.

Da non sottovalutare poi che sia ampiamente il più giovane tra i tre profili in lizza per la difesa, oltre che quello, ovviamente, con più margini di crescita e futuribile. Negli anni poi ha mostrato di essere un perfetto mix tra marcatore aggressivo e giocatore che ci sa fare con i piedi. Resta però ancora da convincere il Chelsea a lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto, impresa non semplice. Al momento però una cosa è sicura: Chalobah è in pole position nella classifica di gradimento, poco più avanti anche di Akanji.