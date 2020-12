Da de Vrij a Brozovic, passando per Lautaro e D’Ambrosio. In casa Inter è tempo di rinnovi e la Champions può essere decisiva: il punto

Per l’Inter domani sarà una gara fondamentale, che vale più di 3 punti. Rimanere in Champions League, infatti, consentirebbe al club di Suning di mettere le mani su quei 15 milioni di euro della qualificazione agli ottavi e che permetterebbe alcune manovre in chiave mercato. In particolare, Marotta e Ausilio stanno studiando la situazione dei rinnovi in casa nerazzurra e ci sono alcune questioni da risolvere.

Come è stato per Handanovic l’anno scorso, anche D’Ambrosio dovrebbe prolungare di una stagione il proprio contratto, quindi dal 2021 al 2022. Bastoni, invece, molto probabilmente vedrà un aumento sostanziale del suo ingaggio, che momento si aggira sui 0,9 milioni di euro. Secondo Tuttosport, uno dei nodi centrali riguarda Stefan de Vrij. L’olandese, come anticipato dal suo agente Raiola, ha già un accordo verbale per prolungare dal 2023 al 2025 e il suo stipendio vedrà un ritocco rispetto agli attuali 4,2 milioni.

Un altro giocatore su cui l’Inter pone l’attenzione è Marcelo Brozovic. Il croato sembra essere tornato al top della forma e Marotta sta studiando la formula giusta per il rinnovo del contratto, che scade nel giugno del 2022 e si aggira sui 3,5 milioni a stagione. L’idea dell’ad nerazzurro è quella di togliere la clausola da 60 milioni di euro inserita con il precedente rinnovo nel 2018.

Infine a tenere banco c’è la questione Lautaro Martinez. Il Toro è stato negli scorsi mesi corteggiatissimo dal Barcellona, che era arrivato ad offrire 10 milioni a stagione. Anche in questo caso l’idea dell’Inter è quella di togliere la famosa clausola da 111 milioni di euro, ma gli agenti dell’argentino chiedono un sostanziale aumento dell’ingaggio che oggi tocca i 2,5 milioni più bonus. E’ probabile che a gennaio le parti trovino un accordo per vedere raddoppiare lo stipendio di Lautaro.

La cosa certa è che i discorsi dei rinnovi passano dalla Champions League. La qualificazione agli ottavi, infatti, può spostare gli equilibri in casa Inter sotto questo punto di vista e in questo senso la gara di domani contro lo Shakhtar sarà fondamentale.

