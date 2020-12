Inter, senti Maycon: “Domani sarà come una finale. Lukaku? E’ l’uomo più pericoloso. E sul biscotto…”

Domani sera l’Inter scenderà in campo contro lo Shakhtar e sarà una gara decisiva. Entrambe le squadre si giocano la permanenza in Champions League e sarà una sfida a viso aperto in cui si cercherà a tutti i costi la vittoria. Alla vigilia del match ha parlato Maycon, centrocampista del club ucraino intervistato da Tuttosport.

COME UNA FINALE – “Sarà una gara molto complicata, come sempre quando si affronta l’Inter. All’andata siamo riusciti ad ottenere un pareggio, ma sappiamo che giochiamo contro una grande squadra che ha un grande allenatore. Giocatore più pericoloso? Lukaku. E’ una punta che migliora il gioco della squadra. Andremo comunque a San Siro per la vittoria”.

IPOTESI BISCOTTO REAL – “Credo che sia Real che Borussia scenderanno in campo per vincere. Vale lo stesso discorso per tutte e 4 le squadre del girone: conta vincere per qualificarsi”.

PRECEDENTI CON L’INTER – “Nella passata semifinale di Europa League all’Inter è riuscito tutto bene e noi non siamo stati in grado di scrollarci di dosso la pressione. All’andata di Champions, invece, abbiamo giocato una grande partita in difesa e in contropiede. L’Inter si è lamentata dell’arbitraggio? Oggi c’è il Var. Anche a noi alcuni episodi vanno male, ma non credo che a San Siro ci sia una compensazione”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<