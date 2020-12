GdS – Inter seconda squadra più citata su Twitter, Lukaku sesto tra gli sportivi

Nel tentativo di dare ordine alle idee circolate nell’ultimo anno in quello che La Gazzetta dello Sport questa mattina ha definito come una sorta di Bar dello Sport virtuale, il noto quotidiano sportivo ha stilato una classifica di club e sportivi andati in tendenza durante il 2020, prendendo in considerazione tutti i Tweet dal 1° gennaio al 29 novembre. Per quanto riguarda le società, il primo posto è occupato dalla Juventus, immediatamente seguita da Inter e poi Napoli. Milan che resta fuori dalla top 3, mentre tra i club esteri rientrano il Barcellona al settimo posto e il Paris Saint Germain al decimo.

Per quanto riguarda invece gli sportivi più citati su Twitter, meritano innanzitutto una menzione speciale Kobe Bryant (3°) e Diego Armando Maradona (4°), due vere e proprie leggende di basket e calcio che ci hanno lasciato durante il 2020. Primo posto per tendenze occupato come si poteva prevedere da Cristiano Ronaldo, in quanto sportivo più famoso al mondo e con più seguito sui social, seguito da Paulo Dybala. Per quanto riguarda l’Inter, l’unico calciatore tra le fila nerazzurre in top 10 è Romelu Lukaku che si posiziona al sesto posto.

