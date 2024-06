Inter, che caos su Di Lorenzo. E’ scontro UFFICIALE con il Napoli

L’addio di Giovanni Di Lorenzo dal Napoli potrebbe improvvisamente complicarsi. L’esterno italiano, obiettivo di Inter e Juventus in particolare, nei giorni scorsi tramite il suo agente Mario Giuffredi aveva pubblicamente riportato la volontà di lasciare il club dopo una stagione che ha visto deteriorare il suo rapporto con l’intera piazza azzurra.

Una decisione definitiva, la sua, che nemmeno l’arrivo di Antonio Conte avrebbe potuto far cambiare. Ad irrompere con un comunicato durissimo contro il proprio capitano, però, è stato lo stesso Napoli che ieri sera ha annunciato l’incedibilità del difensore a fronte di un contratto ancora molto lungo. Si prevede insomma uno scontro tra le parti nelle prossime settimane che potrebbe portare ad una situazione molto delicata.

Questa la nota del club: “Il Napoli rileva con sorpresa che, per l’ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione”.