Inzaghi chiede un centrale: Buongiorno il sogno, 2 le alternative

Preoccupano non poco in casa Inter le recenti condizioni di Francesco Acerbi. Il centrale nerazzurro, che nel finale di stagione ha sofferto di pubalgia, è stato costretto per lo stesso problema a rinunciare alla partecipazione all’Europeo di Germania 2024 e dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico il prossimo lunedì.

Il difensore dovrebbe comunque tornare a disposizione a metà luglio, giusto in tempo per affrontare il ritiro estivo con l’Inter sin dai primi giorni. Sia lui che de Vrij, entrambi over 30, hanno però accusato nell’ultima annata diversi guai fisici che in vista della prossima stagione tengono il club nerazzurro in apprensione.

Per questa ragione, come spiegato da Tuttosport, Inzaghi chiederà nei colloqui con i dirigenti di settimana prossima di aggiungere un nuovo difensore centrale all’organico. Il grande sogno, in tal senso, rimane Alessandro Buongiorno del Torino, per il quale però sarà necessario un mega investimento da 40/45 milioni di euro.

Tra le alternative low cost individuate, rimangono in prima fila Bijol dell’Udinese e Schuurs del Torino. Quest’ultimo, però, si trova alle prese con il recupero dalla rottura del legamento crociato dello scorso ottobre e potrebbe non rientrare prima di settembre.