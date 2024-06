Rinnovo Lautaro affare di famiglia: dalla moglie ai tifosi, tutti in pressing

Non poteva che finire con l’intesa per un nuovo contratto la lunga trattativa tra l‘Inter e Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ieri mattina ha comunicato al suo agente di abbassare le richieste economiche e chiudere la questione, accettando l’ultima proposta formulata dal club nerazzurro.

Dietro la scelta del capitano nerazzurro, ovviamente ci sono più ragioni. Innanzitutto il legame che lo stesso Lautaro ha stretto con la città di Milano: da sei anni l’attaccante difende i colori nerazzurri e si è calato perfettamente nelle dinamiche della city.

Anche la famiglia ha recitato una parte importante, dalla figlia Nina che già frequenta un asilo in centro all’ultimo arrivato Theo che presto le farà compagnia. Passando in particolare per i consigli della moglie-imprenditrice Agustina, proprietaria di un noto ristorante in Brera. Dare adesso il locale in gestione, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato prematuro. Rimanere a Milano è stata dunque la scelta migliore per tutti.

Infine, il pensiero non poteva andare anche ai tifosi nerazzurri e ai tanti messaggi ricevuti da Lautaro negli ultimi giorni. Il cuore e la responsabilità della fascia lo hanno convinto a chiudere la pratica il prima possibile, senza trascinare a lungo la trattativa col rischio di generare inutili malumori. La dimostrazione che il sentimento nutrito per l’Inter era davvero reale, a differenza di altri compagni che in passato non sono andati invece oltre le parole.