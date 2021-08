GdS – Inter, nuovo rilancio del Chelsea per Lukaku: i dettagli dell’offerta

Il centravanti belga sempre molto più vicino al ritorno a Londra

Sarà un'impressione, ma la giornata di oggi potrebbe risultare decisiva per il futuro sportivo di Romelu Lukaku e dell' Inter . Il rilancio di cui tanto si è discusso negli ultimi giorni da parte del Chelsea potrebbe difatti arrivare quest'oggi, con una cifra di mercato dinnanzi alla quale sarà determinante la sola volontà di Steven Zhang. Il presidente nerazzurro ieri pomeriggio, sollecitato dalle pressioni di dirigenti e tifosi, aveva comunicato una sorta di pausa di riflessione, per cercare di non affrettare scelte che potrebbero avere conseguenze pesanti sul futuro del club.

Tornando in merito alla nuova proposta che dovrebbe presto partire da Londra, secondo La Gazzetta dello Sport l'idea è di raggiungere i 130 milioni richiesti dall'Inter per il cartellino di Lukaku. Il Chelsea preferirebbe metterne sul piatto 120 cash ed arrivare alla quota proposta dai nerazzurri con l'inserimento di un calciatore; una formula - questa - che in realtà non convince il club interista. Più facile dunque prevedere che i contatti tra le due società possano quest'oggi soffermarsi più che altro sulla formula e sulle eventuali clausole da inserire dentro la trattativa. Ad ogni modo, una volta arrivato l'ok da Nanchino alla nuova offerta, l'addio di Lukaku diverrà inevitabile.