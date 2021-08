GdS – Inter, brivido Lukaku: di 120 milioni ‘solo’ 67 entrerebbero in cassa. Il motivo

Quasi la metà verrebbe invece sottratta a clausola di numerose clausole

Per fare chiarezza sulle voci circolate negli ultimi giorni in merito a clausole di mercato che potrebbero coinvolgere anche il Manchester United nella cessione di Romelu Lukaku, questa mattina La Gazzetta dello Sport con un breve calcolo ha spiegato quanti soldi potrebbero realmente entrare nelle casse dell' Inter con l'addio del centravanti belga. A fronte di una possibile offerta cash da 120 milioni di euro (più inserimento di una contropartita) che il Chelsea vorrebbe rilanciare quest'oggi, l' Inter rispetto a questa somma avrebbe diritto 'solamente' a 67 milioni.

Questo perché vanno considerate alcune clausole rispetto alle quali il club nerazzurro dovrà adempiere. La prima riguarda il cosiddetto contributo di solidarietà in favore dei club in cui Lukaku si è formato dai 12 ai 23 anni, per cui - secondo le regole Fifa - un 5% del totale andrebbe diviso tra Anderlecht (2,25%), Chelsea (2%) ed Everton (0,75%). Curiosamente, dunque, i Blues potrebbero risparmiare circa due milioni di euro proprio grazie a questa norma.