Mercato – Inter divisa tra Vlahovic e Zapata, ma rimane spazio per un secondo colpo

Qual è la situazione che riguarda i vari possibili sostituti di Lukaku sondati nelle ultime ore

Se realmente quest'oggi il Chelsea dovesse spedire l'offerta decisiva che potrebbe far crollare le barricate nerazzurre erette intorno a Romelu Lukaku, Marotta e Ausilio dovrebbero al più presto pensare ad un nuovo sostituto sul mercato con il carisma necessario per raccogliere una pesante eredità. Nonostante un sondaggio portato avanti nella giornata di ieri con Paulo Dybala, nell'ottica di consacrare Lautaro Martinez come vero 'numero 9 a disposizione di Simone Inzaghi, in realtà i nomi più caldi restano quelli di due primissime punte come Dusan Vlahovic e Duvan Zapata.