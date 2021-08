TS – L’Inter punta Belotti: pronta offerta da 25 milioni per il Torino!

Il centravanti granata entra nell'ultimo anno di contratto con il Torino

Nell'elenco di mercato dei numeri nove sondati dall' Inter negli ultimi giorni per via della probabile uscite di Romelu Lukaku direzione Chelsea, potrebbe guadagnare posizioni il nome di Andrea Belotti. Il Gallo sta avendo non poche difficoltà a trovare un accordo per il rinnovo con il Torino, ad un anno dalla scadenza del contratto che lo lega ai granata. Il centravanti campione d'Europa avrebbe tra l'altro già rifiutato offerte importanti dall'estero, tra cui quella piuttosto ricca formulata dallo Zenit.

Non è un mistero che il calciatore voglia rimanere a giocare in Italia, e gli ultimi aggiornamenti su Lukaku gli hanno chiaramente fatto drizzare le antenne. Secondo Tuttosport, all'Inter il cartellino di Belotti potrebbe costare tra i 25 e i 30 milioni di euro, perfettamente in linea con la cifra che il club nerazzurro effettivamente vorrebbe reinvestire per il nuovo attaccante una volta ceduto il belga. Ad ostacolare questo desiderio nerazzurro potrebbe comunque essere l'insistenza del presidente Urbano Cairo, determinato a proporre un maxi ingaggio pur di non perdere il suo capitano.