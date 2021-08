Accadde Oggi – 6 agosto 1995: con la Salernitana in amichevole segna Rambert, l’argentino arrivato con Zanetti

L'Inter batte la Salernitana in amichevole grazie alle reti di Ganz e Rambert. Quest'ultimo fu presentato solo due mesi prima assieme a Javer Zanetti, e in molti lo consideravano un vero crack

Dei due, Rambert , doveva essere quello forte. Invece con il passare del tempo l'aurea, la personalità e le giocate di Javier Zanetti finirono per offuscare tutte le aspettative riposte sul talento dell' Independiente , tanto che la sua esperienza in nerazzurro durò soltanto qualche mese, senza neanche poter vantare una presenza in campionato. Iconica la foto scattata nel giorno della loro presentazione, fatta insieme, il 5 giugno del 1995.

Durante le amichevoli estive del precampionato 95/96, Rambert segnò anche una rete. Era il 6 agosto 1995 e l'Inter arrivo a Salerno per affrontare la Salernitana. I nerazzurri vinsero per 0-2. Dopo la prima rete di Ganz arrivò il raddoppio dell'argentino che aumentò, solo per un attimo, le illusioni dei tifosi. Nello scorcio di stagione passato a Milano agli ordini di Ottavio Bianchi prima e Roy Hodgson poi, Rambert collezionò una presenza nell'eliminazione del primo turno di Coppa UEFA contro il Lugano (andata in Svizzera 1-1, ritorno a Milano 0-1) e una in coppa Italia, contro il Fiorenzuola. Nella sessione invernale di calciomercato della stagione 1995-1996 passa al Real Saragozza.