L’ag. di Eriksen smentisce tutto: “4-5 mesi di recupero? Non lo ha mai detto”

Il danese ha fatto ritorno ieri ad Appiano per salutare i compagni

Martin Schoots , agente di Christian Eriksen , ha smentito la notizia riportata stamani dal Corriere dello Sport secondo cui il giocatore danese, nel parlare con i suoi compagni al ritorno ad Appiano Gentile, avrebbe detto: "Mi è andata bene, tra quattro/cinque mesi tornerò a giocare." Il procuratore dell'ex Tottenham ha mandato un SMS alla trasmissione TV2 Sport in cui c'era scritto: "Non ho mai sentito Eriksen dire di voler tornare tra quattro o cinque mesi."

"L'Inter è contenta di vederlo in buona forma - ha aggiunto Schoots -. Christian, come chiunque altro si sia trovato in questa situazione, vuole essere nella condizione migliore possibile come padre, marito, figlio, fratello e amico. Non c'è alcun programma, e nemmeno pressioni". Nessuna fretta, quindi. Il vero ago della bilancia sarà il verdetto dei medici che decideranno se sia possibile o meno rimuovere il defibrillatore sottocutaneo. La bellezza di vedere Eriksen sorridente però resta.