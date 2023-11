Scatto Inter per Colpani, ma occhio alla Juve: duello di mercato in vista?

Andrea Colpani è uno dei grandi talenti sbocciati in questa prima parte di Serie A 2023/2024. Con 6 gol è il miglior marcatore italiano del campionato e autentico trascinatore del Monza di Palladino. Ecco perché l’Inter ha da tempo messo gli occhi su di lui.

Come riferito da Tuttosport, il centrocampista classe 1999 sembra essere un concreto obiettivo per i nerazzurri per giugno, escludendo così una sua partenza a gennaio. Ausilio è pronto a continuare il pressing per Colpani.

Inoltre, ci sono un paio di fattori che giocherebbero a favore dei nerazzurri: i buoni rapporti con l’agente Tinti (già rappresentante di Audero e Darmian) e il rapporto di amicizia con Bastoni già dai tempi dell’Atalanta.

I nerazzurri, però, dovranno fare attenzione anche all’interesse della Juventus, come riporta sempre il quotidiano torinese. Il dossier di Colpani è presente sulla scrivania di Giuntoli, sebbene ora non sembri essere una delle priorità del club. Da qui all’estate, però, le cose potrebbero cambiare.

L’opinione di Passione Inter

Marotta ha sempre mostrato attenzione per i talenti italiani in rampa di lancio, come dimostra il recente acquisto di Frattesi. Ecco, l’arrivo di Colpani si inserirebbe nell’onda di investimenti di questo tipo. Da qui a giugno possono cambiare molte cose, ma di certo il centrocampista del Monza sarà uno dei pezzi pregiati dell’estate 2024.