Benfica-Inter, rischio porte chiuse: beffa per i tifosi nerazzurri?

Il 29 novembre l’Inter andrà in trasferta all’Estadio Da Luz di Lisbona per la 5a giornata di Champions League, in una gara senza grande significato per i nerazzurri, già qualificati agli ottavi di finale. Oltre a ciò, la squadra di Inzaghi potrebbe ritrovarsi in un clima spettrale, con lo stadio completamente deserto.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nei prossimi giorni la Disciplinare UEFA dovrebbe prendere una decisione circa i comportamenti dei tifosi del Benfica, durante la gara persa 3-1 in casa della Real Sociedad.

Gli ultras lusitani sono stati protagonisti di scontri in città e di lancio di torce infuocate contro i tifosi baschi. Un comportamento recidivo, perché già nella scorsa stagione, proprio a San Siro avevano sfoggiato lo stesso comportamento.

Il 22 novembre dovrebbe arrivare una decisione in merito: vista la presenza di un precedente la UEFA potrebbe optare per una sanzione dura, con la chiusura dello stadio che sarebbe la punizione più severa. C’è, insomma, il rischio di una enorme beffa per gli 3mila italiani, come racconta la Rosea, che hanno preso i biglietti per la partita, ma anche per aerei e hotel.