Denzel Dumfries è tornato centrale nel progetto Inter dopo un’annata, la scorsa, vissuta un po’ in secondo piano. Causa anche un rendimento non sempre all’altezza, che, al contrario, ora sembra essere tornato su ottimi livelli. Anche se adesso l’olandese rischia di essere utilizzato in modo eccessivo.

Il problema, infatti, come ricorda il Corriere dello Sport, è che né l’Inter né l’Olanda possono fare a meno di lui. Nella squadra di Inzaghi, in particolar modo, il suo utilizzo è inevitabile, vista l’assenza di Cuadrado e l’infortunio di Pavard.

Per questo motivo, il riposo forzato contro il Salisburgo, a causa di un affaticamento, ha creato grande apprensione nel mondo nerazzurro, e contro il Frosinone si è visto un giocatore che avrebbe bisogno di riposo. Che, però, difficilmente può garantirgli l’Olanda, impegnata a conquistare un posto agli Europei.

Sabato con l’Irlanda sarà sicuramente in campo, mentre un riposo almeno parziale potrebbe arrivare con Gibilterra. Se lo augura Inzaghi, che spera di poterlo riavere ad Appiano Gentile non troppo affaticato in vista dei prossimi impegni.

L’opinione di Passione Inter

L’impiego di Dumfries è un tema che si lega a stretto giro con i problemi di Pavard e Cuadrado. Soprattutto l’assenza di quest’ultimo, infatti, ha tolto all’olandese il ricambio naturale, costringendolo a non avere quasi mai un turno di riposo. Non a caso, se la situazione non dovesse cambiare a breve, l’Inter potrebbe intervenire sul mercato a gennaio.