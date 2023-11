Ecco come l’Inter ha cambiato mentalità rispetto al passato

L’avvio di stagione dell’Inter ha segnato un cambio di passo netto rispetto alla scorsa stagione, soprattutto in campionato. Lo raccontano bene i numeri delle prime 12 giornate, con i nerazzurri che non sono solo primi in classifica, ma anche in tante altre statistiche: attacco, difesa, differenza reti, ma anche a livello individuale, come testimonia Lautaro Martinez, attualmente capocannoniere.

Una mentalità diversa, sottolineata anche da La Gazzetta dello Sport, figlia di un’ambiente più consapevole rispetto al passatto e conscio di avere di fronte un’occasione importante per arrivare a conquistare lo Scudetto.

Il percorso in Champions League della scorsa stagione ha fatto fare un passo avanti importante, che però ora va confermato anche in Serie A. La partenza è stata buona, ma ora serve mantenere alto il ritmo fino al termine della stagione. Senza più inciampi, come ad aprile 2022 contro il Bologna.