Inter, conferme su Zalewski: una condizione per il suo arrivo

Questi ultimi giorni di gennaio potrebbero essere molto caldi in casa Inter, non solo in campo dove sono in programma importanti match sia di campionato che di Champions League, ma anche sul fronte mercato con diverse piste prese in considerazione e alcuni possibili movimenti sia in entrata che in uscita.

Tuttosport questa mattina riporta alcune notizie sul mercato dell’Inter e tra queste ce n’è anche una riguardante Nicola Zalewski. L’esterno polacco della Roma è uno dei nomi accostati ai nerazzurri perché può diventare utile soprattutto nel momento in cui dalla rosa se ne dovesse uscire Tajon Buchanan.

Questa legata al futuro del canadese, pare infatti essere l’unica condizione necessaria affinché Zalewski possa diventare davvero un obiettivo dell’Inter. Sui dettagli dell’affare andrà poi fatta luce nei prossimi giorni quando eventualmente le due società si siederanno al tavolo per trattare anche il caso Frattesi.