Non solo Lukaku, Conte si prende un altro ex Inter per lo Scudetto

Il Napoli in questa stagione ha il grande vantaggio rispetto all‘Inter di non dover giocare nessun’altra competizione oltre al campionato. L’anno scorso gli azzurri non si sono infatti qualificati né per la Supercoppa Italiana e né per le competizioni europee. Sono inoltre già usciti dalla Coppa Italia quindi alla squadra allenata dall’ex Inter, Antonio Conte, restano soltanto le gare di Serie A.

Per questa ragione la rincorsa dell’Inter al Napoli è complicata vista l’enorme differenza di numero di partite che i nerazzurri devono disputare rispetto ai partenopei: al momento il distacco in classifica è di 3 punti in favore della squadra di Conte ma Simone Inzaghi e i suoi ragazzi devono ancora recuperare la partita di Firenze sospesa al 17′.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Napoli sarebbe una delle favorite nella corsa a Milan Skriniar ma c’è la concorrenza del Tottenham e di club turchi. Il difensore centrale del PSG è in uscita dal società francese e il suo allenatore Luis Enrique non lo ha nemmeno convocato per la partita di questa sera contro il Manchester City in Champions League.

Conte vuole infatti un rinforzo importante in difesa adesso a gennaio e ha messo nella lista di mercato il nome di Skriniar al primo posto. I due hanno già lavorato insieme proprio all‘Inter e hanno vinto uno Scudetto, obiettivo che l’ex CT della Nazionale vuole riconquistare a tutti i costi con il suo Napoli in questa stagione e anche con degli ex giocatori nerazzurri dopo l’arrivo di Lukaku della scorsa estate.