Buchanan via dall’Inter: può servire l’assist da 40 milioni

Una delle ultime ipotesi di mercato ad essere emerse per l’Inter in questa sessione invernale di gennaio è quella relativa alla partenza di Tajon Buchanan. L’esterno canadese, arrivato in Italia proprio un anno fa, non è mai riuscito a trovare spazio in campo con molta continuità e ora si sta valutando una sua cessione per consentirgli di avere maggior minutaggio.

Resta ancora da capire se l’Inter voglia cederlo soltanto in prestito per riaverlo a fine stagione oppure se possa aprire anche ad un addio definitivo. Sulle sue tracce c’è il Torino che si è mostrato interessato al profilo dell’ex Club Bruges per rinforzare la sua batteria di esterni dopo che il tecnico Paolo Vanoli ha deciso di passare ad un nuovo come il 4-2-3-1.

Come riporta quest’oggi Tuttosport, il Torino ci sta pensando a questo affare e sta riflettendo sulla formula da presentare all’Inter. I nerazzurri dal canto loro sperano invece che Buchanan possa diventare una sorta di anticipo con i granata per prenotarsi il grande colpo la prossima estate. Il riferimento è ovviamente a Samuele Ricci, regista e nelle ultime gare anche capitano del Toro, che sta crescendo molto.

Urbano Cairo per cedere il centrocampista della Nazionale chiede non meno di 40 milioni di euro, specialmente dopo che c’è stato il rinnovo di contratto ad inizio mese. L’Inter per questo motivo spera che un eventuale passaggio di Buchanan al Torino possa servire ad abbassare la cifra per Ricci.