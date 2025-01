Cassano punge: “Più forte di Barella”, il MIGLIOR italiano è nella Juve

Le valutazioni e i giudizi calcistici, spesso molto diretti e senza filtri, di Antonio Cassano stanno facendo molto discutere in questi anni in cui l’ex attaccante di Inter e Sampdoria ha iniziato a vestire i panni di opinionista sul web, dove settimanalmente commenta le ultime vicende di Serie A e non solo.

Nell’ultima puntata su Twitch di Viva El Futbol, Cassano ha espresso un suo parere su quale sia il miglior centrocampista italiano ad oggi dopo le recenti prestazioni di tutti i club nell’ultimo turno di campionato. Per molti è stata una sorpresa sentire queste parole dell’ex attaccante della Nazionale.

Fantantonio ha infatti dichiarato che secondo lui ad oggi Locatelli sia meglio di Barella e di tutti gli altri centrocampisti italiani per le sue recenti prestazioni positive con la maglia della Juventus. Il numero 23 dell’Inter ha poi ricevuto anche una critica dallo stesso Cassano per il suo stile di gioco.

Queste le parole dell’ex numero 99: “Barella corre tanto, però io continuo a pensare che faccia tanta confusione. Con Calhanoglu e Mkhitaryan metti Locatelli e poi vediamo… Oggi il miglior centrocampista italiano è Locatelli, per quello che fa vedere in campo. Non è Pirlo, non è Rodri, ma se il paragone è con Barella, Frattesi, Ricci, Rovella… Locatelli sta avendo più continuità e leadership, ha preso vagonate di fischi”.